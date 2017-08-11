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Çevre dostu Kocasinan, geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini ekledi



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, yeni ambalaj atığı toplama aracını düzenlenen törenle tanıttı.

Törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil gelecek nesiller için de önem arz ettiğinin farkında olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde esnaflar için birçok proje yürüttüklerini hatırlatarak "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda esnaf kardeşlerimizin hem evsel hem de ambalaj atıklarını birebir yerinden toplanması için yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarımızın tanıtımını yapıyoruz. Sadece Yeni Sanayi esnafımıza hizmet verecek olan yeni araçlarımızla, ekonomiye ve doğaya katkı sağlayacağız "ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinin bir yılda 10 bin ton atık topladığını ve ekonomiye yaklaşık olarak 4 Milyon 100 bin TL doğrudan katkı sağladığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin geri dönüşümde yaptığı projeler Türkiye'ye örnek olmuştur' dedi

Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise Kocasinan Belediyesinin her zaman esnafın yanında olduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek," Esnaf dostu Kocasinan Belediyemiz yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yeni projeyi gönülden destekliyoruz. Çünkü en büyük atığı meslek olarak oto sanayi esnafı oluşturuyor" diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yeni araçların tanıtım töreninde Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş'nin geri dönüşümle ilgili yapılan çalışmaları sergilendi. Kocasinan Akademi'de eğitim gören öğrenciler de esnaflara geri dönüşümün önemini anlatan broşürler dağıttı.

(SK)



11.08.2017 17:02:02 TSI

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