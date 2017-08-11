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Saros Körfezi'ne taş ocağı açılmasına müsaade edilmeyecek

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:00
Saros Körfezi'ne taş ocağı açılmasına müsaade edilmeyecek
Saros Körfezi'ne taş ocağı açılmasına müsaade edilmeyecek

(Fotoğraflı)

Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde açılmak istenen kalker ocaklarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından izin verilmeyeceğini, mevcut taş ocaklarının sürelerinin dolmasının ardından ruhsatlarının yenilenmeyeceğini söyledi.
Erdin Bircan, partisinin Keşan İlçe Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Mecidiye Köyü'nde açılmak istenen yeni kalker ocakları ve mevcut taş ocaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bircan, Mecidiye'de açılan taş ocaklarının kangren haline geldiğini belirterek, "Mecidiyemizin harika doğası yok olmaktadır. Mecidiye'de insanların sağlığı, canları tehlikeye düşmüştür. Yüzlerce kamyon, patlamalar doğa harikası bir yerleşim yerimizi yaşanamaz hale getirmiştir. Dün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre Komisyonu Başkanı, Çevre Komisyonu Üyeleri, Bakanlığın ilgili bürokratları ile Tekirdağ'da bir araya gelerek yine Mecidiye taş ocakları konusunda bu katliam için bakanlığın ve bağlı birimlerin izin vermemesi gerektiğini anlattım. Sayın bakan, sayın valimiz de oradaydılar. Orman ve Su İşleri Müdürümüze ve ilgili bürokratlara bundan sonra Mecidiye'de hiçbir taş ve kalker ocağına izin verilmeyeceğinin talimatını verdi. Orman Genel Müdürünü de arayan Bakan Veysel Eroğlu talimatını yineledi. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'den bakanla görüşmesinden hemen sonra 'Mecidiye Köyü, Saros Körfezi'nde Bakanlığımızca yeni izin verilmemektedir' açıklaması tarafıma e-posta yolu ile iletildi" dedi.

"Taş ocaklarının kapatması ve rehabilite edilmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Mevcut taş ocaklarının ruhsatlarının yenilenmemesi ve oluşan tahribatın rehabilite edilmesi içinde mücadele vereceklerini dile getiren Erdin Bircan, "Yıllardır mücadelemizin tek amacı vardı, doğa harikası Mecidiyemizin katledilmesine engel olmak. Çabalarımız sonuç verdi. Bu güne kadar verilen izinler yüzünden doğası yeterince tahrip olan Mecidiyemizde bundan sonra taş ve kalker ocağı izni verilmeyecek. Ancak işimiz bitmedi. Şimdi açık olan taş ocaklarının kapatması ve rehabilite edilmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecek" şeklinde konuştu.
(AG-MEF-Y)

11.08.2017 17:02:47 TSI
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