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Tarih Koridoru, İzmit'in yeni film platosu oldu



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın büyük çabalarıyla şehre kazandırdığı Tarih Koridoru, ulusal film şirketlerinin çekim mekanı oldu.

SEKA film platosundan sonra şehirde doğal tarihi bir plato özelliğini taşıyan Akçakoca Meydanı, Kapanca Sokak ve Kültür Tepesi'nde çekimlere başlandı. Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu tarafından yazılan ve engellilere yönelik olan Benim Adım Osman filminin çekimleri Kapanca Sokak'ta başladı. Yönetmenliğini Vedat İnce'nin yaptığı komedi filminin kadrosunda 40 oyuncu yer alıyor.

Benim Adım Osman sinema filmi çekimlerinin yapıldığı Akçakoca Meydanında oyuncuları ziyaret eden Başkan Doğan, film ekibiyle bir süre sohbet etti. Tarih Koridoruna gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Doğan, "Belki 2009 yılında yola çıktığımızda birçok kişiye projenin geldiği bu aşama hayal geliyordu. Ama inandık, bu inançla elimizden geleni yaptık. Çok şükür bugün gelinen nokta hepimiz için büyük gurur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehrimizin tarihi yeniden canlandı. Televizyon ekranlarında projelerimizi görmek ayrı bir keyif olacak" şeklinde konuştu.

İzmit'te de çekimleri yapılan Benim Adım Osman filminde Çiğdem Tunç, Fatih Ucan, Metin Yıldız, Deniz Oral, Ahmet Çevik, Murat Övünç, Tayfun Sav gibi sanatçılar rol alıyor.

(GY-Y)



11.08.2017 17:04:19 TSI

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