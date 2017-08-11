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Vali Su'dan İl Emniyet Müdürüne iade-i ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye iade-i ziyarette bulundu.

Limonluk Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, karşılamanın ardından emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte makama geçti.

Makamda bir konuşma yapan Vali Su, emniyet personelinin vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşaması amacıyla mesai kavramı gözetmeksizin önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında yapılan performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi olduğunu anımsatan Su, uyuşturucu ile mücadelede gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı başta Emniyet Müdürü Şahne olmak üzere Mersin'de görev yapan tüm emniyet teşkilatı personeline teşekkür etti.

Mersin'de uyuşturucuya asla geçit verilmeyeceğinin de altını çizen Su, bu çalışmaların tüm kurumların birbiriyle koordineli olarak aynı hassasiyet ve kararlılık içerisinde sürdürüleceğini bildirdi.

Müdür Şahne ise ziyaretlerinden dolayı Vali Su'ya teşekkür ederek, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan teşkilat mensuplarının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini sürdüreceğini belirtti.

(KYM-Y)



11.08.2017 17:07:43 TSI

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