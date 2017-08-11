Dereyalak mahallesinde Halk Toplantısı
(Fotoğraflı)
Yıldırım Demirbaş
ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü ilçesi Dereyalak mahallesinde vatandaşların sorunlarının dinlenmesi amacıyla "halk toplantısı" yapıldı. Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını müteakip yapılan toplantıda mahalle halkının dilek ve temennileri dinlenerek, ilgili birimlere yönlendirilmek üzere notlar alındı.
(YD-MET-)
11.08.2017 17:13:34 TSI
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