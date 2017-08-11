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Körfez'de asfalt seferberliği sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsalda da asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt seferberliğini sürdürüyor. Yapılan yollar ise sadece ilçe merkezi değil, köy yolları da modern hale getiriliyor. Bir süredir düzenlemesi yapılan Naip Köyü yolunda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu yıl 40 bin ton asfaltın döküleceği Körfez'de köy yollarının asfaltlanması da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Muhtarlar, "Yapılan çalışma gerçekten çok güzel. Kısa süre önce talebimizi iletmiştik, planlaması yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



11.08.2017 17:14:14 TSI

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