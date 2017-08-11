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Bilgi evlerinden şenlikli veda



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi'ne ait Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi ile Atatürk Kültür Merkezi atölyelerinde yaz okulları sona erdi.

2 bin 774 öğrencinin katıldığı yaz kursları 12 Haziran 2017 tarihinde başladı ve Bilgi Evi Şenliği ile 10 Ağustos 2017 tarihinde sona erdi. Bilgi Evleri Şenliği için kurulan çadırlarda öğrencilerin yaz kursları boyunca ortaya çıkardıkları eserler sergilenirken; öğrenciler öğrendiklerini sahne gösterileri ile ailelerine sergilediler. Çocuklar şişme oyuncaklar Belediye Meydanı'na kurulurken; ikramlar da gün boyunca devam etti. Bilgi Evleri Şenliği'nde sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ailelere ve çocuklara hitaben yaptığı konuşmada; "Çocuklarımız hem tatil yaptılar, hem eğlendiler, hem de bilgilerini tazelediler. Yeni sezona da burada da hazırlanmış oldular. Ben başta kültür müdürümüz olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen, bu etkinliğe katılan tüm eğitmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biga Belediyesi'ne güvenerek çocuklarınız bizlere emanet ettiğiniz için, bu tesislerin yaşanabilir, canlı ve cıvıl cıvıl olmasını sağladığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza önümüzdeki eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ardından Başkan Işık, yaz boyunca görev yapan eğitmenlere teşekkür etti ve sahnede hatıra fotoğrafı çekildiler. Öğrencilere yaz kurslarını tamamladıkları için madalya, belge ve kupalardan oluşan ödülleri verildi.

Bilgi Evleri ders programları öğrencilerin yaş, ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde tutularak oluşturuldu. Masa tenisi, Jimnastik, Basketbol, Voleybol, Futbol, Kort Tenisi derslerinde spor aktiviteleri ile disiplin ve sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı. Gitar, Keman, Bağlama, Flüt, Mandolin derslerinde çocukların müziği sevmeleri, müzik aletlerini tanıyıp çalmayı ve nota okumayı öğrenmeleri hedeflendi. Oluşturulan çocuk korosu ile çocuklar hem ekip çalışmasına katıldılar hem de eğlendiler. İngilizce, Origami, Satranç, Zeka Oyunları, Bilim Deney, Resim, Bilgisayar, Tiyatro, Hızlı Okuma, Çocuklar İçin Piskolojik Danışmanlık ve Rehberlik Saati, Matematik Atolyesi, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Film Belgesel Gösterimi Saati derslerine de yer verildi. Halk Oyunları, Bale, Modern Dans, Çaça, Step kursları da dans ve gösteri alanında açıldı. Bu yaz Biga Belediyesi Çanakkale'de bir ilk olarak çocuklar için Alişdede Bilgi Evi'nde Scratch Kulübü dersini açtı. Scratch dersi ile çocuklar teknolojiyi çok daha akıcı bir şekilde kullanmayı, kendi multi-medya tasarımlarını yapmayı, resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirip, kendi animasyonlarını, bilgisayar oyunlarını tasarlamayı öğrendiler. Yine ilk kez Bilgi Yarışması programa alınarak çocukların genel kültürlerini eğlenerek arttırmaları amaçlandı. İşitme engelli vatandaşlara karşı empati oluşturmak ve çocukların küçük yaşta onlarla iletişim kurmalarını sağlamak için işaret dili dersi açıldı. Bu yaz çocuklar için geziler düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde sanat atölyesi çalışması yapılırken, Şehir Parkı'nda toplu yarışmalarla çocukların bir araya gelmesi, sosyalleşmesi ve eğlenerek zaman geçirmeleri sağlandı. Çocuklar sanat atölyesi kapsamında Ahşap Boyama ve Seramik derslerine katıldılar. Çocuklar için etkinlikler boyunca ikramlar ve hediyelerle sürpriz günler hazırlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklar için Karate, Jimnastik, Bale, Tiyatro, Modern Dans, Halk Oyunları derslerinin yanı sıra; Ahşap Boyama, Seramik, Resim Atölyeleri de yer aldı. Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi atölyelerinde yaz boyunca 39 farklı kurs açıldı. Bu kurslar için 36 farklı eğitmen görev aldı.

(GD)



11.08.2017 17:14:29 TSI

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