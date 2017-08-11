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İzmit Belediyesi, köyleri ziyaret ediyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köyler ziyaret ediliyor.

Müdürlükte görevli veteriner hekim ve ziraat yüksek mühendisi, köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla birebir görüşmelerde bulunuyor. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda köylülerle fikir alış verişinde bulunulan ziyaretler vatandaşları memnun ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden veteriner hekim Cihan Altıntaş ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu ziyaret kapsamında Emirhan, Gülbahçe Kadriye, Mecidiye, Orhaniye, Sultaniye, Arpalık İhsaniye, Balören, Çubuklubala, Çubuklu Osamaniye köylerine giderek vatandaşlarla birebir görüşmelerde bulundular.

Belediye yetkililerinin ziyaretinden oldukça memnun kalan köylüler, "Eskiden paramızla bile veteriner hekim, ziraat mühendisini bile bulmak mümkün değildi. Bugün ise Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, ayağımıza kadar veteriner hekim ve ziraat mühendisini gönderip bizlerin istek ve şikayetlerini dinliyorlar. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştular.

(GY-Y)



11.08.2017 17:17:05 TSI

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