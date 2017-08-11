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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kapalı pazar inşaatında



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kapalı Pazar inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakıcı'nın, vatandaşlar ve pazarcı esnafının mağdur olmaması için yapımına büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği kapalı Pazar inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte kapalı pazar inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı hızlı bir şekilde çalışmalarına devam eden inşaat ekibine kolaylıklar diledi.

Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski sanayi hemzemin geçidinin karşısında yapımına başlanan yeni kapalı pazar yerinin alt yapı çalışmalarına başlandı. Prefabrik kolonlarının yapımının hız kazandığı çalışmalar kapsamında ayrıca yüksek gerilim hatları yer altına alındı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Kapalı Pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde 1 adet dükkân alanı 31 metrekare olan 30 adet dükkân ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.

(FSİ-Y)



11.08.2017 17:17:13 TSI

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