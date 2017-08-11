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Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden Milletvekili Tunç'a fahri üyelik

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:16
Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden Milletvekili Tunç'a fahri üyelik
Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden Milletvekili Tunç'a fahri üyelik

(Fotoğraflı)

Halil Tekin
BARTIN (İHA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin fahri üyesi seçildi.
Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma derneğine AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav ve Belediye Meclis Üyesi İlker Camcı ile beraber ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette dernek başkanı Ekrem Altınok'tan dernek çalışmalarına dair bilgi alınırken, Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma derneği fahri üyesi olarak Yılmaz Tunç seçildi.
Dernek başkanı Ekrem Altınok'un, fahri üyelik belgesini takdim etmesinin yanı sıra Milletvekili Tunç, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükran duygularımızı ifade ediyorum" dedi.
(HT-OA-Y)

11.08.2017 17:18:07 TSI
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