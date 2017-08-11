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İhsan Akın Vali Kaban'a halı hediye etti

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:17
İhsan Akın Vali Kaban'a halı hediye etti
İhsan Akın Vali Kaban'a halı hediye etti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Malatya Valisi Ali Kaban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Kaban'a koyun yününden yapılmış halı hediye etti.
Beraberinde platform üyeleri olan, oda, birlik ve dernek başkanları, teknik üyeler ve öğretim üyeleri ile birlikte Vali Kaban'ı ziyaret eden Akın, Kaban'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Kaban'a tarım, hayvancılık ve kayısı ile ilgili bilgiler veren Akın, Malatya'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında Vali Kaban ile istişarelerde bulunacaklarını aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise, Malatya'nın gelişmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.
Konuşmaların ardından Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Vali Kaban'a Türk bayrağı motifli, koyun yününden yapılmış olan halı hediye etti.
(BT-SD-Y)

11.08.2017 17:19:31 TSI
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