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Güzelyalı'ya dev tesis

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:18
Güzelyalı'ya dev tesis
Güzelyalı'ya dev tesis

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale merkeze bağlı köylerimizden olan Güzelyalı'ya yapılması planlanan geniş imkanların olduğu dev tesis için ihale aşamasına gelindi" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığından devralınan İntepe Gençlik ve İzcilik Kamp Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi birleştirilerek Güzelyalı köyünde Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kampı adı altında yeniden inşa edilecek. Yapılacak olan proje ile Güzelyalı Köyünün geniş imkanlara sahip bir tesise kavuşması bekleniyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, proje ile Güzelyalı köyünün çehresinin değişeceğini belirtti.
Turan, "Güzelyalı köyümüzde bulunan mevcut tesislerin yerine yeni bir tesis yapılması için çalışmalara başlanıldı. Merkeze bağlı Güzelyalı köyümüze yapılması planlanan, içerisinde 6 farklı binanın yer aldığı dev tesis için ihale aşamasına gelindi. Projenin ihalesi 07.09.2017 tarihinde yapılacak. Proje içerisinde çok amaçlı spor salonu, kamp eğitim merkezi, açık spor salonu, kayıkhane, sporcu soyunma birimi ve konaklama oteli yer almaktadır. Dev tesisin yaklaşık proje bedeli 80 Milyon TL. Çanakkale'mize, köylerimize hız kesmeden projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tesisimizin Güzelyalı'mıza ve Çanakkale'mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
(GD)

11.08.2017 17:20:19 TSI
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