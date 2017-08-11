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Körfez'e iki yeni cami ve taziye evi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, üniversite ve hastaneden sonra vatandaşın talepleri doğrultusunda iki yeni cami yapımı için çalışmalara başladı.

Körfez Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Körfez Devlet Hastanesi'nin yetersizliği sonrasında yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla yeni hastane binası için çalışmalara başlayan Körfez Belediyesi, 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği ve bölgeye büyük canlılık katacak olan kampüs inşaatı için de sona doğru yaklaşıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda Atalar Taşlıtarla ve Hacı Osman Mahallesi'nde otoban üstünde yeni bir cami yapımı için çalışmalara başladı.

Atalar Taşıtarla Camii ve Otoban Üstü Camii için Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlıklar tamamlandı ve ihale süreci de başlatıldı. İlçede yaşayanların her konuda ihtiyaçlarına çözüm olma noktasında gerçekleştirilen cami projeleri dışında Hereke Radar Camii'ne de taziye evi yapılacak. Alt katında şadırvan ve tuvaletin yer alacağı taziye evi için de ihale hazırlığına başlandı.

(GY-Y)



11.08.2017 17:22:02 TSI

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