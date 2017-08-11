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Denizli Büyüyşehir'den içme suyuna yatırım



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), 16 adet yeni içme suyu deposu yapmak için çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha nitelikli, kaliteli ve yeterli içme suyuna kavuşması için başlattığı içme suyu deposu yapım çalışmalarına devam ediyor. DESKİ, Tavas, Babadağ, Acıpayam, Güney, Bozkurt, Honaz, Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 ilçede projesi tamamlanan 16 adet içme suyu deposu yapımına başlandı. Vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna ulaşabilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl 44 adet içme suyu deposu yapan Büyükşehir DESKİ'nin bu yıl yapacağı 16 adet içme suyu deposunun kapasitesinin toplamda 30 bin metreküpü bulacağı kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu depolarını yenileme çalışmalarının yanında bakım ve onarım çalışmalarını da yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda vatandaşların daha nitelikli ve kaliteli içme suyu kullanması için il genelinde 35 adet içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Depolar çalışma ile yeterlilik ve nitelik bakımından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ayrıca bu yıl 60 adet daha içme suyu deposunun bakım ve onarımını yapacak.

Büyükşehir DESKİ'nin Denizli'nin en ücra köşesine dahi hizmet verdiğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Denizlimizin daha nitelikli ve kaliteli su tüketimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz kent genelinde alt yapıda aynı standardı yakalamak" diye konuştu.

(MT-SÇ-Y)



11.08.2017 17:23:34 TSI

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