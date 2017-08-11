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Gültepe konutlarında ruhsat işlemi tamam



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce kamuoyuna tanıtılan Gültepe konutlarıyla ilgili ruhsat işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Belediyenin 48 dönümlük eski şantiye alanına yapılacak konut ve işyerleriyle ilgili ruhsat işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Projenin son durumu hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, "Belediyemizce TOKİ'den satın alınarak değerlendirilen alanda İzmit'in en büyük konut projesi gerçekleştirilecek. Yapılan ihale sonucunda bölgeye Bektaş firmasınca yaklaşık 25 adet bloktan oluşan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 424 daire, 9 adet villa, 1 adet sosyal tesis, 1 adet fırın ve 1 adet aquapark yapılacak" dedi.

Projede binadan daha fazla yeşil alana ve sosyal yaşam alanlara yer ayrıldığını söyleyen Pala, "Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak, böylelikle otopark sorunu olmayacak. Kat karşılığı yapılan konutların yüzde 26'sı belediyemizin olacaktır. Ruhsat işlemleri tamamlanan bölgede halen hafriyat, satış ofis yapımı ve örnek daire çalışması devam etmektedir. Projenin her aşaması belediyemiz kontrolündedir" diye konuştu.

(GY-Y)



11.08.2017 17:26:54 TSI

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