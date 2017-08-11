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Selendi'nin 9 mahallesinde altyapı dönüşümü tamamlandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:26
Selendi'nin 9 mahallesinde altyapı dönüşümü tamamlandı
Selendi'nin 9 mahallesinde altyapı dönüşümü tamamlandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Selendi ilçesine bağlı 9 mahallede 90 kilometrelik altyapı dönüşümünü tamamladı. Mahallelerdeki parke taşı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), il genelinde Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Halılar, Aşağıgüllüce, Avlaşa, Çamyayla, Mıdıklı, Tepeynihan, Şehirlioğlu, Akçakertil ve Kayranlar mahallelerinin kanalizasyon ve içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek 90 kilometrelik sağlıklı altyapıya inşa etti. Halılar ve Mıdıklı mahallelerine 100 metreküplük içme suyu deposu inşa edildi. Bununla birlikte, mahallelere yapılan 8 adet fosseptiğin yanı sıra 2 adet fosseptiğin imalatı devam ediyor. 27 adet fosseptiğin de projelendirme çalışmaları sürüyor. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına başlayan MASKİ, mahallelere 50 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.
"MASKİ sayesinde altyapımız yenilendi"
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, mahallelerine yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirten Avlaşa Mahalle Muhtarı Nasıf Yaman, "Mahallemize altyapı yapıldığı için çok memnunuz. Altyapı sıkıntımızı MASKİ tarafından giderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
(ÖND-Y)

11.08.2017 17:27:39 TSI
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