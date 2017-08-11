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Geleneksel Van Evi açılışa hazırlanıyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:28
Geleneksel Van Evi açılışa hazırlanıyor
Geleneksel Van Evi açılışa hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından yürütülen 'Geleneksel Van Evi Projesi' kapsamında yaptırılan yapıların eylül ayında hizmete açılması bekleniliyor.
Bölgenin cazibe merkezi olması yönünde Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan 'Geleneksel Van Evi Projesi' çalışmaları aralıksız devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, taş kafeteryanın beton dökme çalışmalarını takip etti. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Özgökçe, bölgenin turizm ve kültürel zenginliklerinden cazibe merkezi oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Kalecik Mahallesi'ne kurulan Van evlerinde; Van kahvaltısı, yöresel yemekler, Van kilimi, savatlı gümüş gibi kentin kültürel değerlerinin sergileneceğini ifade eden Özgökçe, "İnsanlarımız, ailesiyle birlikte buradan Van'ı seyredecek. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacaktır. Oluşturduğumuz Van Mahallesi'nde 8 adet geleneksel Van dükkanı, temaşa alanı (tiyatro), kafeterya ve otoparkı bulunacaktır" dedi.
Yapılan cazibe merkezinin bölgenin ve ilin turizmine katkı sağlayacağı gibi ihtişamlı konumu ile Tuşba semalarında da Van'a renk katacağını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Geleneksel Van Evleri Mahallesi'nden Van manzarası, Erek Dağı, Süphan Dağı, Van Gölü, İskele sahili, Van Kalesi, şehir merkezi ve Edremit ilçesi de rahatlıkla izlenebilecektir. Çok kısa bir süre içerisinde hizmete alınacak olan Geleneksel Van Evleri Mahallesi, tüm halkın ailesiyle gelip dinleneceği ve nefes alacağı mekanların başında gelecektir" şeklinde konuştu.
Çalışmaların yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Özgökçe, "Burada da taş işçiliğinin bölgemizde en önemli çalışmalarından birini gerçekleştiriyoruz. Taş olarak bölgemizde Urartulardan bugüne kadar yapılan eserleri de örnek bir çalışma olarak yine bu mevkide önceki projemizin devamı olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün tesisimizin betonunu döküyoruz. Nasip olursa en kısa zamanda buranın açılışını yapacağız" dedi.
AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ise, Tuşba Belediyesinin ilçede önemli işlere imza attığını belirterek, "Yeni ve güzel eserler Tuşba'mıza kazandırılmaktadır. Bizlerde bu çalışmaları zaman zaman yerinde inceliyoruz. Şu anda bütün taşra mahallelerimiz ve şehir mahallelerimizin hepsinin altyapısı tek tek yapılmakta ve bunlar Vanlı ve Tuşbalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bununla birlikte Van evleri, Tuşba Belediyemizin eserlerinden bir tanesidir. Van Kalesi ile Kalecik Kalesi arasında yer altında bir bağlantı olduğu da söylenmektedir. Dolayısıyla bu iki mekanın karşılıklı olması ile Van'ımıza güzel bir kazanım elde etmiş olacağız. Dolayısıyla Tuşba Belediyesine yapmış olduğu bu çalışmalardan ötürü teşekkür ediyor, projenin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(ATL-MSA-Y)

11.08.2017 17:30:20 TSI
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