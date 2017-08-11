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Başkan Cüneyt Yemenici'ye iki ödül



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Marka Belediyeler dergisi tarafından "Marka Projeler", kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Akçakoca Belediyesi gerçekleştirdiği ve halkın hizmetine açılacak olan projelerle ödül almaya hak kazanan belediyeler arasında yer aldı.

Marka Belediyeler Dergisi Yazı İşleri Müdürü Pınar Sağlam tarafından, Başkanlık makamında Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye tüm projelerini kapsayan Marka Belediye ödülü ve Kentsel Dönüşüm Projesiyle de Marka Proje ödülü adı altında 2 ödül birden takdim edildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici aldığı ödüller sonrası yaptığı konuşmada, "Önemli projelerimiz arasında yer alan, ilçenin değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak "Kentsel Dönüşüm" projesi çalışması son hızla devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak olan bu proje aynı zamanda Akçakoca'nın vizyon projesi olarak ta göze çarpıyor. Akçakoca'ya değer katacak ve ilçe halkının sosyal yaşamına katkı sunacak bir vizyon projeyi ilçeye kazandırma adına çalışmalarımız sürdürülmektedir. Akçakoca'nın her bir mevsimi, her bir insanı bizim için bu ilçenin kelimesidir, anlamıdır, ruhudur. Akçakoca Belediyesi olarak kentin dokusunu ve görselliğini ön plana çıkaran, üreten, çalışan ve hemşerilerimize kendilerinin özel ve anlamlı olduğunu hissettirebilmek anlayışla var gücüyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(TT-İÇ)



11.08.2017 17:36:00 TSI

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