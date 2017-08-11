Ahırda çıkan yangınla bir ev kül oldu
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Merkeze Bağlı Özbağ Kasabasında ahırda başlayan yangınla bir ev kül oldu.
Yangın Helvacılar Mahallesinde Ali Ö.,'ye ait ahırda meydana gelirken bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre bir çocuğun oynarken yaktığı ateş önce ahıra sonrasında ise yanında bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürülürken yangında can kaybı olmadı. Polis yangının çıkış nedeni ile geniş çaplı inceleme başlattı.
Ali Ö.,'ye ait ev ve ahır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
(EÖ-SK)
11.08.2017 17:36:46 TSI
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