Başkan Baran'dan yerinde inceleme
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, alt yapısı tamamlanan ve üst yapı çalışmalarında da sona gelinen Kışladüzü Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İSU tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Körfez Belediyesi ekiplerinin üst yapı çalışmalarını yürüttüğü Kışladüzü Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Gezi sırasında Başkan Baran'a Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Kışladüzü Mahalle Muhtarı Süleyman Basri Umutlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.
Alt yapı çalışmaları sonrasında bölgede devam eden asfalt ve parke-bordür çalışmalarını inceleyen Başkan Baran, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan İsmail Baran, "Kışladüzü'nün tamamında üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrası vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Alt yapı işi zahmetli ama gerekli bir çalışmaydı" ifadelerini kullandı.
Muhtar ve vatandaşlar da sıkıntıları en aza indirmelerinden dolayı Başkan Baran'a teşekkür etti.
(GY-Y)
11.08.2017 17:40:26 TSI
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