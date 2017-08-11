Başkan Bakıcı, İçköy Mevkii'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını inceledi
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İçköy Mevkii'nde başlayan alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Bakıcı, yardımcısı ile birlikte kısa bir süre önce Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından İçköy Mevkii'nde başlatılan su ve kanalizasyon hattı çalışmalarını ziyaret etti. Görevli personel tarafından çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı kazı alanlarında incelemelerde bulundu. Burada modern bir şehir için alt yapı çalışmalarının önemini vurgulayan Başkan Bakıcı "Güçlü Gelecek, Güçlü Bozüyük için çalışmalarımız devam ediyor. İçköy Mevkii'nde başladığımız su ve kanalizasyon hattı çalışmalarımızı da inşallah en kısa sürede tamamlamak nasip olur" dedi.
(FSİ-Y)
11.08.2017 17:43:08 TSI
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