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Kazak gazeteci ve televizyoncular Eskişehir'de

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:42
Kazak gazeteci ve televizyoncular Eskişehir'de
Kazak gazeteci ve televizyoncular Eskişehir'de

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e gelen Kazak gazeteci ve televizyoncular, Eskişehir Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, EGC'nin Türkiye'nin en köklü cemiyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Kazak gazetecileri Eskişehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Karaca, ''Gerçekten 2 gün içerisinde Eskişehir'in güzellikleri gezilmez, görülmez. En az 3 gün lazım. Ama 2 gün içerisinde sizlere hem Eskişehir'in güzelliklerini hem de Eskişehir basınının durumunu, Eskişehir basınındaki bazı kurum ve kuruluşları ziyaret ettirdik. Sizleri aramızda görmekten son derece mutluyuz. Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Türk birliğinin oluşması için bu tür buluşmalara çok ihtiyacımız var. Türk dünyası her zaman birlik beraberlik için mücadele veriyor. Biz de Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu mücadeleye her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz'' dedi.
'Türk Dünyası 3. Gazetecilik Şurası'nı Kazakistan'da yapacağız'
Eskişehir'in Türk dünyası üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunun altını çizen Karaca, ''2013 Türk Dünyası başkenti Eskişehir'desiniz şu anda. Bu bağlamda başkent oluşumuzdan sonra bizim düzenlemiş olduğumuz 2014 yılı Türk dünyası 1'inci Gazetecilik Şurası'nda başlayan birliktelik bundan sonra da devam edecektir. Şu anda Türk dünyası başkenti Kazakistan'da. İnşallah sayın valimizin desteği ile de 3'üncü şuramızı Kazakistan'da ekim, kasım ayı gibi yapacağız. Birliğimiz ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.
'Ortak projelerimizin devamını diliyorum'
Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova da, vakıf olarak güzel projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bissenova, "İlk geldiğimde Eskişehir'i çok beğendim ve Kazak gazetecilerin de görmesini istedim. Geçen yıl Ege Üniversitesi'nde bir konferansımız olmuştu. Bundan sonra da projelerimiz olacak. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının 3'üncü yılını kutlayacağız. İnşallah siz de aramızda olursunuz. Yılmaz Başkan'a çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için. Bundan sonra da ortak projelerimiz olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Karaca, Bissenova'ya plaket takdim ederken, Bissenova da Kazakistan'dan getirdiği hediyeyi Karaca'ya verdi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi.
Kazak gazeteciler daha sonra çeşitli basın kuruluşlarını ziyaret etti.
(İHA-Y)

11.08.2017 17:45:29 TSI
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