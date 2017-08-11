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Seyyid Bilal Hazretleri Anma Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği(SADER) ve Sinop İl Müftülüğü tarafından, "2. Seyyid Bilal Hazretleri Anma Günü" etkinliği düzenlendi.

Seyid Bilal Camisi'nde düzenlenen etkinlik İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in açıklamaları ile başladı. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak tarafından Seyyid Bilal Hz. tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve vatandaşlar katıldı. Vali Hasan İpek yaptığı açıklamada, "Seyyid Bilal Hazretleri'ni, Anadolu'nun İslamlaşmasındaki ilk şehididir. 675 yılında yani Peygamberimiz(sav)'in vefatından 43 yıl sonra Anadolu'da şehit olan ilk kişidir. O anlamda Türkiye ve İslam kamuoyu açısından çok önemli bir şehidimizdir. Onun anılmasıyla ilgili bugün derneğimiz ve müftülüğümüz ile birlikte bir program tertip ediyoruz. Bunun tüm İslam alemi ve tüm Türkiye açısından önemini göstermeye çalışıyoruz. Bunun önemi gerçekten büyük. Gerçekten de Sinop için Anadolu için ve İslam alemi için çok önemli bir şehittir. Tüm Türkiye'yi ve İslam alemini buraya ziyarete bekliyoruz" dedi.

Vali İpek'in açıklamalarından sonra, cuma namazı kılınarak vatandaşlara ikramlarda bulundu.

(OSM-SLH-Y)



11.08.2017 17:49:50 TSI

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