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Muradiye orta ölçekli sanayi bölgesinin ıslahı görüşüldü

11 Ağustos 2017 Cuma, 18:00
Muradiye orta ölçekli sanayi bölgesinin ıslahı görüşüldü
Muradiye orta ölçekli sanayi bölgesinin ıslahı görüşüldü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Islahı ile ilgili bir toplantı yapıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yaşadığı sıkıntılar, Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin Islahı konusunda yapılan çalışmalar görüşülerek bundan yapılabilecekler ele alındı.
(SC-Y)

11.08.2017 18:03:18 TSI
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