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Ağrı'da Urartular dönemine ait 205 adet tarihi eser ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yalçınkaya Köyü'nde ikamet eden T.C isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Urartular dönemine ait olduğu değerlendirilen 205 adet tarihi eser ve 2 adet tarihi eser arama dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili olup şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda Patnos ilçesi Yalçınkaya köyünde ikamet eden T.C. isimli kişiye ait evde tarihi eser bulunduğu tespit edilmiş olup, görevlilerimizce 10 Ağustos 2017 günü şahsın ikametine operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli T.Ç'nin ikametinde Urartular dönemine ait olduğu değerlendirilen 205 adet tarihi eser ve 2 adet tarihi eser arama dedektörü ele geçirilmiş olup şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında yapılan araştırma sonucu 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı Yapmak suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli işlemleri sonrası cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(AS-AA-Y)



11.08.2017 18:09:34 TSI

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