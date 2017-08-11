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Kırklareli Devlet Hastanesi personelleri engelliler için gönüllü okuyucu oldu



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Devlet Hastanesi'nde görevli 35 personel, aldıkları eğitim sonucu deneme ses kayıtlarına başlayarak engelliler için kitap okuyacak.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli 35 personelin, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezinin (GETEM) e-kütüphanesi için gönüllü okuyucu olacağı bildirildi. Açıklamada, "GETEM görme engelliler teknoloji ve eğitim laboratuvarıdır. Görmeyenler için üretilen sesli ve e- metin kitapları internet ortamında üyelerine sunmayı amaçlar. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje Türkiye'de sayıları 400 bin civarında olan görme engellilerin yanı sıra, diğer tür engeli gereği basılı kaynaklardan sınırsızca faydalanamayan felçli, bireyleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda hastanemiz doktorlarından Uz. Dr. Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı'nın girişimi ve Hastane Yöneticimiz Uz. Dr. F. Banu İşler'in önderliğinde 35 hastane çalışanımız gönüllü okuyucu olmak için GETEM Direktörü Engin Yılmaz'dan eğitimini aldı ve deneme ses kayıtlarına başladı" denildi.

(MA-MEF-Y)



11.08.2017 18:31:13 TSI

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