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Ayçiçeği Hasat Şenliği



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen 27. Ayçiçeği Festivali etkinlikleri kapsamında "Ayçiçeği Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinin Lahana Mahallesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tarımın Büyükşehir Belediyesinin beş önemli vizyonundan biri olduğunu belirterek, bu konuda durmadan çalışacaklarını belirtti. Başkan Albayrak, "Hayrabolu'da ilk defa gelecek yıl Ayçiçeği festivali etkinlikleri kapsamında Ayçiçeği Çalıştayı düzenleyeceğiz. Hayırlı ve bol bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ise, Ayçiçeği festivalinde etkinlikleri kapsamında ayçiçeği hasadı düzenlediklerini belirtti. Altayoğlu, "Biz hem tarımsal üretimde hemde tarım makinaları üretimiyle beraber Trakya'da bu konuda en büyük önderlik eden ilçeyiz. Bugün Ayçiçeği hasadı yapıyoruz, ama sadece ayçiçeği değil, buğday,pancar ve çeltik üreticisine de sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kadir Albayrak ve Başkan Altayoğlu, ilk ayçiçeği hasadını gerçekleştirdi.

Hasat Bayramına, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra , Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, çiftçi ve davetliler katıldı.

(SK-MEF-Y)



11.08.2017 18:32:34 TSI

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