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Alaşehirliler açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdi

11 Ağustos 2017 Cuma, 18:36
Alaşehirliler açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdi
Alaşehirliler açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdi
- Türk sinemasının ünlü ismi Türkan Şoray, sesli mesaj gönderdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Ala Akşamlar" yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açık hava sinemalarına Alaşehirliler büyük ilgi gösteriyor.
Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş açık hava sineması geleneği Alaşehir Belediyesi ile tekrar hayat buldu. Türk sinemasının en değerli yapıtlarından "Olanlar Oldu, Sen Benim Her Şeyimsin ve Selvi Boylum Al Yazmalım" filmleri Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında izleyicilerle buluştu. Açık hava sinemasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Film sırasında vatandaşlara Alaşehir Belediyesi tarafından gazoz ve çekirdek ikram edildi.
Türkan Sultan doktor engeline takıldı
Öte yandan Türk sinema tarihinde 40. yaşına giren "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini Alaşehirliler ile birlikte izlemek üzere kente gelmesi beklenen Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı ünlü oyuncusu Türkan Şoray, sağlık sorunları sebebiyle katılım gösteremedi. Programa katılması doktoru tarafından uygun görülmeyen Türkan Şoray, açık hava sinemasında bulunan vatandaşlara sesli mesaj gönderdi. Şoray, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Şuan sizlerle kucaklaşıyor olacaktık, ancak geçirdiğim rahatsızlığı ve ameliyatı biliyorsunuz. Ona rağmen davetinizden dolayı yanınıza gelmek istiyordum. Bu sabah yol hazırlığı yaparken, aniden ateşimin çıkması sebebiyle doktorum seyahate izin vermedi. Ama söz veriyorum kendimi iyi hissettiğim ilk anda yanında olacağım. 'Sevgi Emektir' diyoruz ya bana verdiğiniz sevgi ve emek için bütün kalbimle teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi seyirler"
(ÖND-Y)

11.08.2017 18:38:23 TSI
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