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Bozkurt Kaymakam Acar köy muhtarlarının sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



İbrahim Şahin Demir

KASTAMONU (İHA) - Bozkurt Kaymakamı Murat Acar köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıda köy muhtarları köylerinin sorunları dile getirerek çözüm bulunmasını istedi.

Karşılıklı soru cevap olarak yapılan toplantıda özellikle, Yaşarlı, İbrahim, Ortasökü, Kutluca, Kestanesökü, Sakızcılar ve Şeyhoglu köylerinin muhtarları yollarının bozuk olduğunu ve yapılması gerektiğini belirtiler.

Kaymakam Acar ise, köy yolları sorunlarının yapılan program dahilinde sırası ile çözüme kavuşturulduğunu belirterek, Kestanesökü, Sakızcılar ve Kızılcaelma grup yolunun HES firması tarafından yapılacağını ifade etti.

(İŞD-İÇ)



11.08.2017 18:39:43 TSI

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