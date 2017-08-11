Domaniç'te trafik kazası:1 yaralı
(Fotoğraflı)
Tamer Yiğit
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Tıraz Köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Selim Gürbüz (35) yönetimindeki 16 L 0882 plakalı otomobil, Okan Zafran (16) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Okan Zafran (16) yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.(TY-EFE)
11.08.2017 18:44:19 TSI
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