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IFAD Programında 102 milyon avroluk hibenin sözleşmeleri yılsonuna imzalanacak



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Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Destekleri Projesi adı altında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) programı kapsamında Kastamonu'ya gönderilen 102 milyon avroluk hibenin sözleşmeleri bu yılın sonunda imzalanacak.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Programı bilgilendirme toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, IFAD projesine 6 İl'in dahil olduğunu hatırlatarak, "Bartın, Kastamonu, Sinop, Adana, Mersin ve Osmaniye illeri proje içerisinde yer aldı. Projenin başlangıcında 36 milyon avro şeklinde düşünülürken, daha sonra 50 milyon avroya çıktı. Şimdi de son olarak bu hibenin 102 milyon avroya kadar çıktığını öğrendik" dedi.

Kastamonu olarak bu projeden en fazla şekilde istifade etmeyi planladıklarını söyleyen Yaman, "Bakanlığımız tarafından ilimiz, koordinatör il olarak seçildi. Bundan kıvanç duyuyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'nun keşfedilmeyi bekleyen tabiat harikası bir şehir olduğuna dikkat çeken Yaman, "Halkımızın en büyük geçim kaynağı hayvancılıktır. Ardından arıcılık, sarımsakçılık, çeltik, siyez buğdayı ve ürünleri, bizlerin bu konularda da çalışmaları sürüyor. İlimizde 4 bin aile, 25 bin dekar arazide sarımsak yetiştiriyor. Sarımsağı işleyen 10 tane tesisimiz var. Pazarlama sorunumuz yok" şeklinde konuştu.

10 ilçede 700 çiftçinin özellikle İhsangazi bölgesi olmak üzere 15 bin dekar arazide siyez buğdayı yetiştirdiğine işaret eden Yaman, "Yaklaşık yüzde 70'lik kısmı işleniyor. Bulgur, erişte, un ve ezme olarak pazara sevk ediliyor. Yüzde 10'u tohumluk olarak kullanılıyor. Yüzde 20'si de hayvan yemi olarak kullanılıyor. Arıcılıkta 80 bin arılı kovanımız var. 3 çeşit bal üretiyoruz. Kestane balı, çiçek balı ve orman gülünden delibal üretiyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için pazarlama sorunumuz yok. Var gücümüzle arıcılığı geliştirmeye gayet ediyoruz. Genç çiftçi projesinde Kastamonu, en fazla proje yapan ve fayda sağlayan iller arasında. Cevizde, Kastamonu istikbal vaat ediyor ve cevizde 'ben varım' diyor. Türkiye'de kestane bakımından üçüncü iliz. 14 bin 500 hektar alanda kestane ağacımız var. Türkiye'de kestane bakımından 3'ünücü iliz. İşletme konusunda müteşebbislerimize çağrımız var. Bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz, inşallah yakında kestane işleyen tesislerimiz olur diye düşünüyorum. 70 bin dekar fındığımız var. 55 bin dekar alan bazlı bakanlığımız tarafından destekleniyor. Ama fındık işleyen tesisimiz henüz yok. Su ürünleri işleyen tesisimiz ise 1 tane. Müteşebbislerimizin ilgisini ve desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Projeler Koordinatörü Ziraat Mühendisi Saliha Akbaş ise, "Projenin tasarımıyla ilgili Mayıs yanında çalışma yaptık. Önümüzdeki hafta üst düzey görüşmeler yapılacak ve kredi müzakerelerine başlanacak. Yılsonunda da kredi anlaşmasının imzalanması bekleniyor. 2018 yılının ilk yarısından itibaren proje aktif olarak başlayacak. Üretimden, tüketime kadar tüm ürünlerin değer zincirleri tespit edilecek. Pazarlama kanalında sıkıntıların çözümü görüşülecek. En büyük konumuz pazarlama. Kastamonu proje açısından en büyük potansiyeli, en geniş alanı kapsayan bir il" diye konuştu.

2015 yılından bu tarafa Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) programı kapsamında güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican, IFAD programı kapsamında görevlilerinde toplantıya katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından IFAD görevlileri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gelen görevliler, katılımcılara IFAD programı hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Ayrıca toplantı öncesinde IFAD, Bakanlık ve İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte, Taşköprü'de saha çalışması da yaptı. Saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

(Vİ-İÇ)



11.08.2017 18:57:35 TSI

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