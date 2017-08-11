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Geyve SGM'de yaz kursu eğitimleri sona erdi



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SAKARYA (İHA) - Geyve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)'de yaz kursu eğitimleri düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde yaz kursu eğitimlerini düzenlenen etkinlikle sona erdi. 6 hafta boyunca 13 farklı branşta eğitimler alan minik öğrenciler, yeni arkadaşlıklar edinirken, faydalı bilgiler öğrenme fırsatı da elde etmiş oldu. Yaz kurslarında eğitim alan minik öğrencilerin aileleri de çalışma için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmeyi ihmal etmedi. SGM'de gerçekleştirilen eğitimler hakkında konuşan Veli Yasemin Atak, "Burada gerçekleştirilen eğitimlerden çok memnun kaldık. Çocuklarımız yaz tatillerinin bir kısmını hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirdiler. Daha aktif bir birey olduklarını düşünüyorum. Buraya gelme istekleri aldıkları kursların daha verimli geçmesine olanak sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammet Eren Ayvaz isimli öğrencinin Velisi Ayşe Ayvaz, "Oğlum Sosyal Gelişim Merkezi'nde drama, bilgisayar ve resim kurslarına katıldı. Özellikle drama dersinden sonra ailesine karşı tutumu değişti. Artık daha çok söz dinlediğini ifade edebilirim. Bilgisayar ve resim konusunda yeteneklerini geliştirdi. SGM bizim için tatili çok verimli kıldı. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 18:57:52 TSI

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