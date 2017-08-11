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Başkan Toçoğlu, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'le bir araya geldi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen AK Parti Düzce Milletvekili ve Sakarya İl Koordinatörü Ayşe Keşir'le bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir de yer aldı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Önemli bir referandum sürecini hep birlikte geride bıraktık. Önümüzde çok önemli bir seçim olan 2019 var. 2019 öncesinde ise teşkilat seçimlerimiz yapılıyor. Teşkilat seçimlerimizle birlikte daha da güçlenecek, yolumuza devam edeceğiz. AK Parti hareketi birlik ve beraberlik içerisinde bu önemli süreci de başarıyla geçecektir" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Sayın Milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Yerelde her zaman parti disiplininden kopmadan çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi siyasetimizin sınırlarını ahlaki ilkelerimiz belirliyor. Üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde dikkatli bir şekilde Sakarya'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 18:58:18 TSI

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