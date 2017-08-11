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Sapanca'nın caddeleri prestij kazanıyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 19:01
Sapanca'nın caddeleri prestij kazanıyor
Sapanca'nın caddeleri prestij kazanıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi, ilçenin önemli caddelerinden olan Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Caddesi yenileyerek halkın hizmetine sunacak.
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ilçenin önemli prestij caddelerinden olan Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddeleriyle, Atatürk Caddesi'nin uzmanlarca hazırlanan projeyle yeni görünümüne kavuşacağını aktardı. Düzenleme projesi kapsamında cadde boyunca kaldırım düzenlemesinin yanı sıra, park etme sorunu çözüme kavuşurken, trafik akışını rahatlatacak planlamaların yapıldığına vurgu yaptı. Çalışmalar sırasında kaldırım yol bağlantılarının da yeniden yapılıp, engelli erişimine uygun hale getirileceği, caddeler yenilenirken aydınlatmanın da unutulmadığı bilgisi verildi. Yenilenen cadde boyunca kullanılacak modern mimariye sahip aydınlatma ekipmanlarının caddeye ayrı bir estetik katacağı düşünülüyor.
Başkan Yılmazer, "Altyapısıyla, çevresiyle, ulaşımıyla, sağlığıyla, eğitimiyle kültürüyle ilçemiz her geçen gün daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelecektir. Bir şehrin kimliği o şehrin yolları ve meydanlarıdır. Görevi devir alığımızdan bu yana, inandığımız şey halkımızın hak ettiği hizmetler için çalışmak, güzel eserlere imza atmaktır" dedi.
Hazırlanan proje hakkına bilgi veren Başkan Yılmazer, "Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Atatürk Caddesi'nin bir bölümünde yeni düzenlemelerle; su şebekesi, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Vehbi Bey Caddesi, Atatürk Caddesi'nin çarşı içinden emniyet kavşağına kadar olan bölümü tek yön olacak. Karaoğlanoğlu Caddesi'nden Ziraat Bankası'na kadar çift yön trafik, çift ve tek taraflı park yerleri mevcut olacaktır. Düzenlenecek yolların kenarlarında 120 araç park alanının yanında, görme engelli vatandaşlarımız için sarı kabartmalı şerit yollarımız da mevcut olacaktır" diye konuştu.
Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddeleriyle Atatürk Caddesi'nde hayata geçecek olan projedeki parke yapım işi ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisi de verildi.
(BCT-İÇ)

11.08.2017 19:03:31 TSI
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