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Bozbey Kadriye Mahallesi'nde



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' karavanıyla makamını bu hafta Kadriye Mahallesi'ne taşıdı.

Vatandaşlarla görüşen Başkan Mustafa Bozbey, talep ve sorunları dinledi. Başkan Bozbey'e hizmetleri için teşekkür eden Kadriye Mahallesi Muhtarı Muhittin Aydın, en önemli sorunlarının Çalı ile merkeze bağlanan yolda yaşanan mesele olduğunu söyledi. Yolun bozuk olduğunu söyleyen Muhtar Aydın, konuyu defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ancak sorunun çözülmediğini söyledi. Muhtar Aydın, "Çalı ile bağlantımızı sağlayan yolumuz uzun zamandır çok kötü. Zeminin aşırı bozuk olması zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu defalarca ilettik ancak sonuç alamadık" dedi.

Aydın ayrıca Başkan Bozbey'den cami ve Deliklitaş mesire alanının çevre düzenlenmesini de talep etti.

Kırsal mahallelerin taleplerinin çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Bozbey, yol meselesinin giderilmesi için gereken adımları atacaklarını söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Bozbey, çevre düzenlemeleri için de ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Başkan Bozbey gün boyu Kadriye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

(MŞ)



11.08.2017 19:13:22 TSI

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