ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozbey Kadriye Mahallesi'nde

11 Ağustos 2017 Cuma, 19:10
Bozbey Kadriye Mahallesi'nde
Bozbey Kadriye Mahallesi'nde

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' karavanıyla makamını bu hafta Kadriye Mahallesi'ne taşıdı.
Vatandaşlarla görüşen Başkan Mustafa Bozbey, talep ve sorunları dinledi. Başkan Bozbey'e hizmetleri için teşekkür eden Kadriye Mahallesi Muhtarı Muhittin Aydın, en önemli sorunlarının Çalı ile merkeze bağlanan yolda yaşanan mesele olduğunu söyledi. Yolun bozuk olduğunu söyleyen Muhtar Aydın, konuyu defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ancak sorunun çözülmediğini söyledi. Muhtar Aydın, "Çalı ile bağlantımızı sağlayan yolumuz uzun zamandır çok kötü. Zeminin aşırı bozuk olması zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu defalarca ilettik ancak sonuç alamadık" dedi.
Aydın ayrıca Başkan Bozbey'den cami ve Deliklitaş mesire alanının çevre düzenlenmesini de talep etti.
Kırsal mahallelerin taleplerinin çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Bozbey, yol meselesinin giderilmesi için gereken adımları atacaklarını söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Bozbey, çevre düzenlemeleri için de ilgili müdürlüklere talimat verdi.
Başkan Bozbey gün boyu Kadriye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
(MŞ)

11.08.2017 19:13:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gürsu'da Armut Festivali coşkusu
YEREL

GÜRSU'DA ARMUT FESTİVALİ COŞKUSU
İznik'te yol hamlesi
YEREL

İZNİK'TE YOL HAMLESİ
Çavuşoğlu: &quot;Sesimize sahip çıkacağız&quot;
YEREL

ÇAVUŞOĞLU: "SESİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Yıldırım dayanışma şehri
YEREL

YILDIRIM DAYANIŞMA ŞEHRİ
Osmangazi'den Kıbrıs'a kardeşlik parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN KIBRIS'A KARDEŞLİK PARKI
Demirtaş'ta yeni imar yolları açılıyor
YEREL

DEMİRTAŞ'TA YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
İnegöl'de salça çekme makinesi olmayan köy kalmadı
YEREL

İNEGÖL'DE SALÇA ÇEKME MAKİNESİ OLMAYAN KÖY KALMADI
Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği
YEREL

TARIM KOMİSYONU'NDAN 'DOLU' SEFERBERLİĞİ
Bursa'da trafik düzenlemesi
YEREL

BURSA'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak
YEREL

YEŞİL CAMİ PROJESİ İZNİK'E DEĞER KATACAK
Osmangazi'den muhtarlara bilgisayar ve yazıcı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN MUHTARLARA BİLGİSAYAR VE YAZICI
Büyük ikramiye Yenişehir'e
YEREL

BÜYÜK İKRAMİYE YENİŞEHİR'E
Osmangazi araç filosunu yeniliyor
YEREL

OSMANGAZİ ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı
YEREL

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Yılmaz'dan engelli öğrenciye laptop
YEREL

YILMAZ'DAN ENGELLİ ÖĞRENCİYE LAPTOP