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Gürsu'da Armut Festivali coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi tarafından organize edilen 20. Kültür, Sanat ve Armut Festivali başladı.

Festival, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Kurtuluş Camii'nde kılınan cuma namazının ardından şehitlerin ruhuna lokma ikramı yapıldı. Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, İlçe Jandarma Komutan Vekili Fatih Erdoğan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu protokolü, sünnet çocukları ve aileleri ile ilçe halkının iştirakiyle kortej yürüyüşü yapıldı. Ayyıldız Mehter Takımı'nın gösterisi eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından düzenlenen törenle festival başladı. Festival kapsamında 217 çocuğun da sünneti gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un simgesi haline gelen ve adını dünya çapında duyuran armut meyvesi ilçemiz için büyük önem taşımakta. Festivalimizin de adını aldığı armut üretiminin gelişmesi yönünde yapılan çalışmalara destek oluyoruz. Maalesef, dün yine Bingöl'den şehit haberi almış olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu acı haber üzerine konserleri erteledik. Diğer faaliyetlerimiz gerçekleştirilecek olup ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konser organizasyonları İnegöllü Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in Bingöl'de şehit olması dolayısıyla, 26 Ağustos 2017 tarihine ertelendi. 12 Ağustos'ta en iyi armut yarışması, 13 Ağustos'ta doğa sporları şenliği, trap ve adrenalin yarışmaları gerçekleştirilecek.

(MŞ)



11.08.2017 19:16:51 TSI

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