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Hayrabolu'da toplu sünnet töreni

11 Ağustos 2017 Cuma, 19:34
Hayrabolu'da toplu sünnet töreni
Hayrabolu'da toplu sünnet töreni

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali kapsamında düzenlenen toplu sünnet töreninde 72 çocuk sünnet oldu.
Toplu sünnet töreninde konuşan Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı konuşmada, başvuruda bulunulan çocukların sünnet işlemlerinin daha önceden gerçekleştiğini belirtti.
Başkan Altayoğlu, "Alınan başvurular sonucunda 72 çocuğumuzun sünnet işlemlerini Hayrabolu Devlet Hastanelerinde hijyenik bir ortamda gerçekleştirdik. Çocuklarımıza kıyafetlerinin yanı sıra bu törenle de kendilerine hediyelerini verdik. Sünnet edilen çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum, anne ve babaları ile vatana hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum" dedi.
Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.
(SK-Y)

11.08.2017 19:36:50 TSI
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