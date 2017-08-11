Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali'nde 10 çifte nikah kıyıldı
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu nikah töreninde 10 çifte Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu tarafından nikah kıyıldı.
Belediye Başkanı Altayoğlu, ayçiçeği festivali kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplu nikah töreni yapıldığını ifade ederek, "27. Ayçiçeği Festivali etkinlikleri kapsamında 10 çiftimizin nikahını kıydık. Toplu nikah geleneğini gelecek yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Daha sonra Altayoğlu, nikahı kıyılan çiftlere hediye verdi.
(SK-Y)
11.08.2017 20:14:43 TSI
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