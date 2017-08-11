MHP Aydın Milletvekili Depboylu'nu anne acısı
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - MHP Aydın Milletvekili Deniz Kolalı Depboylu'nun annesi Hüsniye Fatma Kolalı hayatını kaybetti.
MHP Aydın Milletvekili Deniz Kolalı Depboylu'nun bir süredir Aydın Devlet Hastanesinde tedavi gören annesi Hüsniye Fatma Kolalı akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hüsniye Fatma Kolalı'nın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Efeler ilçesi Eskiyeni Camii'nden kaldırılarak Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
(MB-Y)
11.08.2017 20:29:21 TSI
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