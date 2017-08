YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Adilcevaz'a ziyaret

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Adilcevaz'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adilcevaz ilçesine de geçti. Bakan Ağbal, burada vatandaşlarla bir araya gelerek Belediye Başkanı Necati Gürsoy'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Ağbal'ı, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve çok sayıda kişi karşıladı.

Bakan Ağbal, Adilcevaz'ın çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek, "Bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e geldik ve ilk olarak buradaki tarihi yerleri gezdik. Ardından Ahlat'a ve oradan da Adilcevaz'a geldik. Adilcevaz gerçekten çok güzel bir yer. Buraların aynı zamanda insanları da çok güzel. Gerçekten buraların çok değerli insanları var. Bu topraklar tarihimiz ve medeniyetimiz için, devletimizin birlik ve beraberliği için önemlidir. Çünkü medeniyetimizin kökü buralarda. Sultan Alparslan bu topraklardan çıkarak, bu coğrafyayı İslamlaştırdı. Eğer biz bugün buralarda yaşıyorsak bu atalarımızın, dedelerimizin, sultan Alparslan'ın ve onun kahraman ordusunun sayesindedir. İnşallah torunlarımızda bu topraklarda yaşayacak ve onlarda bizleri anacak. Şunu bilin ki hükümet olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden kim varsa sizlerin desteği sayesinde onlarla mücadele ediyoruz. Sizler bizlere inandığınız sürece, bizlerin arkasında durduğunuz sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşallah buralar daha da büyüyüp gelişecek. Bu sayede ne Adilcevaz, ne Ahlat ne de Bitlis yalnız kalmayacak. Bizler her zaman bir ve beraber olacağız. Çünkü bütün İslam coğrafyası ve mazlumlar bu ülkeye bakıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hem İslam coğrafyasını hem de bu coğrafyayı kalkındırıp güçlendireceğiz. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde olacağız. Ne zaman ne ihtiyacınız varsa her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman hükümet olarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bugün burada başkanımızın çok güzel hizmetler yaptığını gördük. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri Adilcevaz'da çok güzel bir şekilde ağırladığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Adilcevaz bölgemizin en güzel yerlerinden biridir. İlçemizde narenciye hariç her türlü sebze ve meyve yetişmektedir. İlçemiz ceviziyle meşhurdur. İlçemizin tarıma elverişli 250 bin dekar arazisi var. Bizim amacımız insanları doğduğu yerde doyurabilmek ve iş, aş sahibi yapabilmektir. Bu güzelim ilçemiz arzu ettiğimiz durumda değil. Kendi öz kaynaklarımız yeteri derecede değil. Fakat buralara hizmet edebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu her zaman söylüyorum. Bizler sizlerin uç beyleriyiz. Sizler bizlere ne kadar destek verip elimizi güçlendirirseniz buralar daha da güzel olacak. Millet olarak geçmişimizden çok övünüyoruz. Ecdadımızdan binlerce kere Allah razı olsun. Bizlere bu cennet vatanı bıraktılar. Bizlerde gelecek için bu güzelim yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki istihdamı ve iş imkânlarını arttırmayı hedefliyoruz. Adilcevaz, devletini, milletini, bayrağını ve maneviyatını çok sever. Adilcevaz Anayasa değişikliği referandumunda Bitlis'te yüzde 68 civarında en çok desteği veren ilçelerden biri oldu. İlçemiz Osmanlı ve Selçukluya yurt olmuş bir yerdir. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk" diye konuştu.

Bakan Ağbal, konuşmaların ardından tarihi Ulu Camide incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

(ÖZ-Y)



11.08.2017 22:45:28 TSI

NNNN