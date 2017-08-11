ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuşadası'ndan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ölen müdür 1,1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş

11 Ağustos 2017 Cuma, 23:27
Kuşadası'ndan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ölen müdür 1,1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş
Kuşadası'ndan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ölen müdür 1,1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş
- Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.'ye sahtecilik soruşturması açıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden Mardin'in Nusaybin ilçesi Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.'nin emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilerek, hakkında 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması açıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ailesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası bindiği jet-skinin devrilmesiyle suda boğulan M.B. hakkında adli ve disiplin soruşturmaları başlatıldı. Bilindiği gibi 5 Ağustos günü Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bir lastik bottaki 1'i erkek 3 kişiyi kurtarırken, botun yakınında Nusaybin Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.'nin cesedini bulmuştu.
Yaklaşık 10 gün kayıp olan M.B.'nin cesedinin bulunması üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı olayın sır perdesini aralamaya başladı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli cumhuriyet savcıları, M.B.'nin görev yaptığı birimdeki tüm işlerini mercek altına aldı. Mardin merkez ve Kızıltepe ilçe adliyelerinin yanı sıra emniyet müdürlüğü mali suçlar biriminden de destek alınarak soruşturma derinleştirildi. Asliye Hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'nin kayıp olduğu, zimmetin açığa çıkmamasına yönelik sistemli eylem olarak gerçekleştiği fark edildi. Soruşturma makamları M.B. hakkında kamuyu zarara uğratmaktan 'zimmet, resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlattı.
Soruşturmayı derinleştiren makamlar emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapları geriye dönük incelemeye aldı. İlk etapta en son yapılan denetim sonrasını inceleyen soruşturma makamı, hesapların denetim zamanlarında birbirini tuttuğu ve normal olduğunu gördü. Daha sonra banka görevlileri ve uzman ekiplerle birlikte geriye dönük hesap araştırmasını yapan Cumhuriyet savcıları, adalet müfettişleri tarafından en son yapılan 2013 yılındaki denetim sonrası döneme ağırlık verdi. Müfettişlerin denetiminden sonra hesapta hareketlenmelerin başladığını fark eden soruşturma makamı, 2013 yılından sonra hesaplarda zaman zaman 300 bin TL'ye kadar hareketlilik olduğu ve eyleminin ilk başta 'kullanma zimmeti' şeklinde olduğunu gördü. İlk zamanlarda zimmet parasının çekilip denetim zamanlarında veya denetim öncesinde tekrar hesaba geri konulduğunu, denetim sonrası tekrar geri çekildiğini gören soruşturma makamı 2013 yılının belli bir süresinden sonra çekilen paraların hesaba geri konulmadığını, eylemin fark edilmeyecek şekilde sistemli devam ettirildiği, hileli işlemlerle kayıtları birbirleriyle örtüştürüldüğü tespit edildi. Soruşturma makamı, elde edilen veriler üzerine M.B.'nin Nusaybin Adliyesi'nde göreve başladığı 2012 yılından itibaren yaptığı tüm işleri soruşturmaya aldı.
Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.'nin Cumhuriyet savcısı ve görevli hakimin zimmet parasını denetimini yapmaya hazırlandığı 24 Temmuz günü öğlen saatlerinden itibaren kaybolduğu belirlendi. 25 Temmuz günü ailesi tarafından Artuklu ilçesinde emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunu yaptığı kaydedilirken, M.B. 5 Ağustos günü ailesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası bindiği jet-skinin devrilmesiyle suda boğuldu. Eşi Ş.B. ve Suriyeli İ.S.O., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.B.'nin eşi Ş.B.'nin SEGBİS yoluyla Nusaybin Adliyesi'nde alınan ifadesinden sonra 'zimmet suçuna katkısı bulunduğu şüphesiyle' tutuklandığı bildirildi.
Bu arada M.B. hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'zimmet, resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamından M.B.'nin ailesi ve ikinci derece yakınlarına kadar mal varlıklarına el konulurken evlerinde de arama yapıldı.
(İK)

11.08.2017 23:29:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Aydın Milletvekili Depboylu'nu anne acısı
YEREL

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ DEPBOYLU'NU ANNE ACISI
DTO'nun sitesi yenilendi
YEREL

DTO'NUN SİTESİ YENİLENDİ
Yamalak Köprüsü, Büyük Menderes'in üzerinde gerdanlık gibi olacak
YEREL

YAMALAK KÖPRÜSÜ, BÜYÜK MENDERES'İN ÜZERİNDE GERDANLIK GİBİ OLACAK
Söke-Milas Karayolunda kavşak sorunu
YEREL

SÖKE-MİLAS KARAYOLUNDA KAVŞAK SORUNU
Şüpheli ölüm tırın uzun süre hareket etmemesi üzerine ortaya çıktı
YEREL

ŞÜPHELİ ÖLÜM TIRIN UZUN SÜRE HAREKET ETMEMESİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI
Ustadan çırağına anlamlı jest
YEREL

USTADAN ÇIRAĞINA ANLAMLI JEST
Şehit polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker: &quot;İdamlarını istiyorum&quot;
YEREL

ŞEHİT POLİS NEDİP CENGİZ EKER'İN ANNESİ GÜZEL EKER: "İDAMLARINI İSTİYORUM"
Prof. Dr. Şendur; &quot;Diz ve omuz ağrılarının PRP ile tedavisi ehil ellerde yapılmalı&quot;
YEREL

PROF. DR. ŞENDUR; "DİZ VE OMUZ AĞRILARININ PRP İLE TEDAVİSİ EHİL ELLERDE YAPILMALI"
Kuşadası Körfezi'nde 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 56 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Efeler Belediyesi, Orta Kayacık halkının isteğini yerine getirdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ, ORTA KAYACIK HALKININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
Söke CHP'de ilçe kongresi takvimi belirlendi
YEREL

SÖKE CHP'DE İLÇE KONGRESİ TAKVİMİ BELİRLENDİ
Söke İŞKUR Müdürü Altun'dan Didim Ticaret Odasına veda ziyareti
YEREL

SÖKE İŞKUR MÜDÜRÜ ALTUN'DAN DİDİM TİCARET ODASINA VEDA ZİYARETİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli Ticaret Odası üyeleri TDK yetkilileriyle buluştu
YEREL

NAZİLLİ TİCARET ODASI ÜYELERİ TDK YETKİLİLERİYLE BULUŞTU
Başkan Alıcık'tan ulaşım desteği
YEREL

BAŞKAN ALICIK'TAN ULAŞIM DESTEĞİ
Tanısı kolaylaştı ama her yıl binlerce kişi ölüyor
YEREL

TANISI KOLAYLAŞTI AMA HER YIL BİNLERCE KİŞİ ÖLÜYOR
Aydın'da fırtınanın izleri henüz silinemedi
YEREL

AYDIN'DA FIRTINANIN İZLERİ HENÜZ SİLİNEMEDİ
Ölümden döndü, başkalarının hayatı için seferber oldu
YEREL

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, BAŞKALARININ HAYATI İÇİN SEFERBER OLDU
Motosiklete çarpmamak için hayatından oluyordu
YEREL

MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN HAYATINDAN OLUYORDU