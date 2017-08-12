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112 Çağrı Merkezi ve GAMER'de inceleme



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kofçaz yolu üzerinde yapımı süren, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Orhan Çiftçi incelemeler sırasında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Yapımı süren 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde yapılan incelemelerin ardından Vali Çiftçi yetkililere teşekkür edip kolaylıklar dileyerek binadan ayrıldı.

(HLD-Y)



12.08.2017 08:38:58 TSI

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