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'Vatandaşla Buluşma Toplantısı' yapıldı



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Vatandaşla Buluşma Toplantıları kapsamında vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulması amacıyla her ay vatandaşlarla buluşacak.

Bu kapsamda Vatandaşla Buluşma Toplantılarının ikincisi, Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Vali Çiftçi, tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

(HLD-MK-Y)



12.08.2017 08:58:16 TSI

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