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Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 08:59
Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı
Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu yaptığı toplantıda Azap gölünde yapılması gereken çalışmalar planlandı.
Aydın İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonununda Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk GÜNAY başkanlığında toplanarak gündem maddelerini görüştü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve Aydın şube Müdürü Özcan Öselmiş'in de katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğünün Azap Gölünde yapacağı Dip Çamuru ve Su Kalitesi Analiz Raporu Sonuçlarının beklenmesi kararlaştırıldı.
Söke Kaymakamlığının Azap Gölü etrafındaki tarım arazilerin mülkiyet durumları ve tarımsal üretim analizlerinin hazırlanması ile Azap Gölünün Flora ve Fauna raporlarının eklenmesi karara bağlandıktan sonra toplantı sona erdi.
(OD-MB-Y)

12.08.2017 09:01:55 TSI
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