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Taşyaran Vadisi ünlü markaların gözdesi oldu

- Ünlü deri giyim markası katalog çekimlerini Taşyaran Vadisi'nde yaptı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak ili sınırlarında bulunan doğa harikası Taşyaran Vadisi, ünlü giyim markalarının katalog çekimlerinin gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'nin önde gelen deri giyim firması Dericompany 2018 kış kreasyonu katalog çekimlerini, Uşak'ta bulunan doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Taşyaran Vadisi'nde gerçekleştirdi. Ünlü mankenler Alina Dotsyn ve Caner Kurtuluş ile 2 gün süren katalog çekimlerinde Taşyaran Vadisi'nin yanı sıra Uşak halılarının dokunduğu Dokurevi ve kentin bazı noktaları da kullanıldı.

Firma sahiplerinden Ömer Cüce katalog çekimleri için Uşak'ı ve Taşyaran Vadisi'ni neden tercih ettiklerini şu cümlelerle açıkladı; "Ham deri üretiminde Uşak'ın ülke genelinde önemli bir rolü var. Bununla beraber Uşak'tan ürün bazında bir deri markası çıkmaması bizi üzüyordu. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye geneli ve yurtdışında İngiltere, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri' nde markamıza özgü ürünlerin satışını yaparak bu konuya öncülük ediyoruz. Uşak'ı bunun için tercih ettik. Katalog çekimlerine gelince, Taşyaran Vadisi'ni medya üzerinden takip ederek izledik. Bölgede keşif yaptık. Gerçekten mükemmel bir mekan. İnsanı büyüleyen bir doğa harikası. Çok güzel kareler yakaladık. Bu görselleri önümüzdeki günlerde bol bol kullanacağız. Hem Uşak'ın tanıtımına katkıda bulunacağız, hem de Taşyaran Vadisi'nde yaptığımız çekimlerin ayrıcalığını kullanacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki zamanda bir çok marka bu eşsiz mekanı kullanmak için Uşak'a konuk olacaktır. Katalog çekimlerimizde Dericompany markamıza ait bay ve bayan olmak üzere 240'a yakın yeni sezon ürünlerimizin çekimlerini tamamladık. Yine markamızın diğer ürünleri olan deri çanta, deri kemer, deri cüzdan ve deri aksesuarların imaj çekimlerini burada gerçekleştirdik. 2 gün boyunca çok keyifli anlar yaşadık. Misafirperver Uşak insanına ve katalog çekimlerimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

(EÖ-MB-Y)



12.08.2017 09:09:19 TSI

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