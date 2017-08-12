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Prof. Dr. Karacabey Düzce'ye veda etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Düzce'ye veda etti.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Düzce Üniversitesinde 2013 yılında göreve başladı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurulması beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi 1. Ve 2. Öğretim ve spor yöneticiliği 1.ve 2. Öğretimlerin kurularak öğrenci alınmasına imza attı.

Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor ABD kurucu başkanı olarak ta yüksek lisans ve doktora programlarını açılması ile spor bilimlerine bilim insanları yetiştirilmesi noktasında büyük gayretler içinde oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun her yıl düzenlediği bütün üniversitelerin katıldığı müsabakalarda bütün madalyaları Düzce'ye getirilmesini sağladı. 2015-2016 sezonunda toplam 52 madalya ile birinci altın toplamında ikinci olmuştu.

Düzce Üniversitesi; bu yıl düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun 2016-2017 sezonunda bütün üniversiteler içinde Toplam 25 altın 18 gümüş ve 19 bronz madalya ile Türkiye Birincisi olarak tarihi bir başarıya imza atılmasına vesile oldu.

Karacabey'in doğru stratijileri ile Milli Sporcuların tercih ettiği bir okul haline gelen Düzce Spor Bilimleri Fakültesi Dünya, Avrupa Şampiyonu sporcuları ile dikkat çekmekte.

Düzce Üniversitesine zirvede veda eden Prof. Dr. Kürşat Karacabey ''Çok kısa sürede Allah'ın yardımı ile güzel çalışmalara imza attığımız Düzce'den ayrılık vakti gelmiştir. Bizim yola çıkarken Allah rızasını kazanmaktan başka gayemiz olmamıştır. Bu süreç zarfında dedikodular ve saldırılar bizi yıldırmamış aksine daha fazla çalışıp onlara cevap verme fırsatı vermiştir. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' Bize BESYO'nun kurulması, 3 bölüm 5 programın açılması, öğrenci alım sınavları, Spor Bilimleri Fakültesine dönüşme, Beden Eğitimi ve Spor ABD kurulması Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılması ve Takım Halinde Türkiye şampiyonluklarını yaşatma mutluluğunu yaşamamıza vesile olan Yüce Allah'a şükürler olsun. Bu sporcularımızı kazandırma noktasında bize her zaman destek olan Düzceli dostlara ve Düzce Üniversitesinin başta Rektörü olmak üzere tüm çalışanlarına bu yolda vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Büyük fedakarlıklar ile Düzce Üniversitesini en iyi şekilde Fair Play kurallarına uygun aslanlar gibi temsil edip tarih yazan sporcu öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum, hepinizi seviyorum. Yeni görev yerimiz bundan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'dir. İnşallah Allah bize orada da Allah rızası için güzel işler yapmayı nasip eder' dedi.

(AY)



12.08.2017 09:13:34 TSI

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