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Şampiyon olan takımın kupasını müftü verdi

- Yenicami'nin öğrencileri şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da okulların kapanmasının ardından başlayan yaz dönemi Kur'an Kursları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin hayatı ve temel dini bilgilerin öğretildiği kurslarda Köşk ilçesinde farklı etkinlikler de düzenlendi.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu Halı Saha Futbol Turnuvası" final maçı ile sona erdi. Turnuvada Merkez Yeni Camii şampiyon olurken, Merkez Çarşı Camii 2., Mezeköy Camii ise 3. oldu. Centilmence geçen final maçının ardından takımlar kupalarını İlçe Müftüsü Seyfettin Kocaoğlu'nun elinden aldı.

(İK)



12.08.2017 09:22:16 TSI

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