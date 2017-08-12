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ürkçe öğrenmeye geldiler, mehtere hayran kaldılar

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:21
ürkçe öğrenmeye geldiler, mehtere hayran kaldılar
Türkçe öğrenmeye geldiler, mehtere hayran kaldılar

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen ve 57 ülkeden 700 yabancı öğrencinin Türkçe öğrenmek amacıyla katılım sağladığı 'Gönül Elçisi' projesi kapsamındaki 'Türkçe Yaz Okulu' için Aydın'da bulunan 13 ülkeden 27 öğrenci Nazilli'de mehterle tanıştı.

Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Ersin Akbulut rehberliğinde Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın daveti üzerine Nazilli'ye gelen gönül elçisi misafir Türkçe Yaz Okuluna katılan öğrenciler, Başkan Alıcık'ı makamında ziyaret etmelerinin ardından Sümerpark Rekreasyon alanında kendileri için özel olarak hazırlık yapan Nazilli Belediyesi Mehter Takımının konserini izlediler. Mehterin konseri sırasında ve sonrasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerden bazıları mehterin kendileri için kutsal olduğunu ifade etti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde atalarının mehter takımı geçerken saygı nedeniyle ayağa kalktıklarını, kendilerinin de bu kültürle yetiştiği için kendileri için de büyük anlam taşıdığını ifade eden Sudanlı öğrenciler, "Ancak atalarımızda duyduğumuz mehter takımını canlı olarak izlemek bize büyük mutluluk yaşattı. Ülkelerimize döndüğümüzde bu büyük utluluğu mutlaka paylaşacağız" dediler.
57 ülkeden 700 öğrenci katıldı
Proje ve ziyaret hakkında bir açıklama yapan Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Ersin Akbulut, "Türk Dilini ve kültürünü, gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine taşıyan Yunus Emre Enstitüsü, her yıl on binlerce insana Türkçe öğretiyor. İngiltere, Fransa, Cezayir, Rusya, İtalya, Bosna-Hersek ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 57 ülkeden 700 öğrenci ve kursiyer bir ay süresince Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin de desteğiyle Türkçe öğrenmenin yanısıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezecek. Ayrıca kurslara da katılacaklar. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in dediği gibi; Kültürümüzün bütün renklerini kuşatan bu faaliyetler sayesinde yüz binlerce insanla yüz yüze temas kurma ve kendimizi anlatma imkânı buluyoruz. Öğrencilerimiz, kurslarda öğrendikleri Türkçeyi, Anadolu'nun kültürü ile harmanlıyorlar, ülkeler arasında gönül köprüleri Türkçe ile sağlamlaşıyor."
Cumhurbaşkanının özel misafiri olacaklar
Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Ersin Akbulut, konuşmasının sonunda, "24 Temmuz - 26 Ağustos arasında bir ay süreyle düzenlenen program çerçevesinde öğrenciler toplam 23 ilimizde 27 üniversitede hem Türkçe hem de Türk kültürünü öğreniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapanış programımız olacak. Daha sonra bir hafta sürecek olan İstanbul gezimiz var. 20 Ağustos'ta da öğrenciler kendi ülkelerine dönecekler. Bu öğrenciler, kendi ülkelerinde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri'nde Türkçe öğrenen başarılı öğrenciler. Bu öğrencileri her yıl Türkiye'ye getiriyoruz. 2023 yılında hedefimiz 2023 öğrenciyi ağırlamak" dedi.
(AS-MB-Y)

12.08.2017 09:24:14 TSI
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