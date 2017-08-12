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Aydın'da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:23
Aydın'da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi
Aydın'da 5 iş yerine 18 bin lira ceza kesildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde 5 iş yerine 18 bin 330 lira ceza kesildi.
Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.
Temmuz ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 13 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 3'ü bankacılık işlemleri, 9'u ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 7'si cep telefonu ve 2'si buzdolabı ile birer tane iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ve paket tur sözleşmeleri şikayetlerinden oluştu.
İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 07 Temmuz 2017 ve 19 Temmuz 2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 13'ü tüketici lehine, 7'si tüketici aleyhine, 1'i uzlaşma ve 4'ü bilirkişi ataması olmak üzere toplam 25 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde 10 iş yerinde 46 üründe fiyat etiketi, 5 üründe garanti belgesi, 5 üründe Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ve 4 üründe iş yeri dışında satış sözleşmeleri yönünden denetim yapıldı. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Kuşadası ilçesinde 2 iş yerinde 16 ürün denetlendi.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir iş yerinde 4 adet iş yeri dışında yapılan satış sözleşmeleri üzerinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıktan dolayı 18 bin 90 TL ve bir iş yerinde bir üründe fiyat etiketi yönünden yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıktan dolayı 240 TL olmak üzere toplam 18.330,00 TL idari para cezası uygulandı.
(MB-Y)

12.08.2017 09:25:48 TSI
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