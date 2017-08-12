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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:33
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'da iki Suriyeli grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralanırken olayla ilgili altı kişi gözaltına alındı.
Olay, Malatya'nın en işlek bölgelerinden olan Kernek Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalabalık Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Suriye uyruklu bir kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar kavgadan dolayı büyük korku yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri iki gurubu ayırmakta güçlük çekti. Yoğun mücadeleler sonucu öfkeli iki grup sakinleştirilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kentin en işlek noktalarından biri olan Kernek Meydanında yaşanan olay sonrası ekipler altı kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
(HE-BT-OE-Y)

12.08.2017 09:35:42 TSI
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